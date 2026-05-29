O mestre do traço contemporâneo, Jader Almeida, volta a provocar os sentidos com seus mais recentes lançamentos. A peça central da nova coleção desafia rótulos e subverte a lógica do óbvio, nascendo de uma ambiguidade proposital. Além de um móvel, o objeto é um manifesto de versatilidade: Pode ser banco, com funcionalidade pura, pode ser apoio, suporte para o cotidiano, e pode ser escultura, uma peça de contemplação absoluta. É o design que não se limita e convida o espectador a definir sua própria utilidade. Como de costume, Jader entrega uma estética que transita entre o rigor geométrico e a poesia visual, provando que a verdadeira sofisticação reside na liberdade de interpretação. Confira esse e demais lançamentos na flagship JADERALMEIDA, na Rua Arthur Freitas Leitão, 274, Nova Campinas.