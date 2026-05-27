Você sabia que sentir dor em treinos nem sempre é um problema? Mas também nem sempre é algo normal! O Dr. Fabrício Assis, da Clínica Singular, explica que existe uma diferença importante entre o desconforto esperado (aquele que surge após um treino mais intenso) e a dor que acende um sinal de alerta no corpo. A dor “comum” costuma ser leve, passageira e melhora com o tempo. Já a dor de possível lesão pode ser mais intensa, localizada, persistente ou até piorar com o movimento. Se a dor foge do padrão ou começa a limitar seus movimentos, é importante investigar. Entre adaptação e lesão, existe um limite e ele nem sempre é óbvio. Ao perceber qualquer sinal fora do normal, conte com a equipe multidisciplinar da Clínica Singular!