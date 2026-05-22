A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra falou pela primeira vez após ser presa durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

Ao chegar ao Palácio da Polícia Civil, em São Paulo, nessa quinta-feira (21), Deolane respondeu à equipe do SBT e afirmou: “Presa por trabalhar, por advogar”.

A investigação também mira familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção criminosa.