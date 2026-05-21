O Ministério da Saúde anunciou nessa quinta-feira (20) a implementação de um novo protocolo para rastreamento e detecção precoce do câncer colorretal no Sistema Único de Saúde (SUS).

A principal novidade é a adoção do teste imunoquímico fecal (FIT) como exame de referência para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos. Segundo a pasta, o exame é menos invasivo, possui taxa de assertividade entre 85% e 92% e não exige restrições alimentares prévias.

O teste detecta pequenos sangramentos nas fezes, muitas vezes invisíveis a olho nu, explica o médico Olival de Oliveira Jr., presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).