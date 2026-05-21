Um brasileiro de 43 anos, natural de Limoeiro (PE), morreu após um acidente de moto na província de Jujuy, na Argentina, enquanto seguia rumo ao Atacama, no Chile.

Erinaldo Cleibson de Aquino viajava em expedição desde o dia 8 de maio. Ele seguia em um grupo de seis amigos, incluindo o irmão e o cunhado.

O objetivo do grupo era chegar ao Deserto do Atacama, no Chile. De acordo com a declaração de Emanuel Péricles, cunhado da vítima, ao Jornal do Commercio, Aquino perdeu o controle em uma curva e bateu em uma mureta de proteção.