22 de maio de 2026
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RIO DE JANEIRO

Polícia apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa

Por | da Rede Sampi
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Divulgação/ Polícia Civil
O material estava no compartimento de carga de um ônibus.
O material estava no compartimento de carga de um ônibus.

A Polícia Civil apreendeu cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira (21).

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), o material estava no compartimento de carga de um ônibus.

As figurinhas passarão por perícia e depois serão inutilizadas por violação de direitos de imagem e do consumidor.

A investigação busca identificar a origem das falsificações, o local de produção e como o material seria distribuído.

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