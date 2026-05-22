A Polícia Civil apreendeu cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira (21).

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), o material estava no compartimento de carga de um ônibus.

As figurinhas passarão por perícia e depois serão inutilizadas por violação de direitos de imagem e do consumidor.