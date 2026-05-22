Familiares de adolescentes internados na Fundação Casa fizeram uma denúncia coletiva ao Ministério Público de São Paulo relatando que ao menos oito jovens teriam sofrido agressões dentro da unidade de Piracicaba, no interior paulista.

Uma familiar de um adolescente relatou à Promotoria que o jovem teria sido agredido por funcionários em 11 de maio. Segundo o termo de declarações ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso, as agressões teriam envolvido dois coordenadores e dois agentes da unidade.

À Promotoria, a denunciante disse ter observado marcas de agressão no peito do adolescente durante visita realizada em 16 de maio. Ainda de acordo com o documento, o jovem teria pedido que o caso não fosse denunciado por medo de retaliações dos funcionários. Ele tinha medo de ser transferido para uma unidade em outra cidade, longe da família.