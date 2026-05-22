O Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores com uma rodada de antecedência graças a Zakaria Labyad. O marroquino marcou o gol de empate por 1 a 1 com o Peñarol, do Uruguai, na noite desta quinta-feira, em Montevidéu.

Com o resultado, o Timão, que já havia assegurado a classificação na rodada anterior, também confirmou a primeira colocação da chave. A conquista é considerada importante internamente, já que o clube busca terminar a fase de grupos com uma das melhores campanhas gerais para decidir em casa os confrontos de mata-mata.

Mesmo em busca da liderança, o Corinthians iniciou a partida com uma formação alternativa. Da base titular, apenas o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Gabriel Paulista e Gustavo Henrique começaram jogando.