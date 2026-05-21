Os brasileiros Endrick, Estêvão, Kauã Elias, Rayan, Souza, Vitor Reis, William Gomes estão entre os cem candidatos ao Golden Boy 2026, prêmio do jornal italiano Tuttosport para o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu.

Endrick e Rayan são os brasileiros citados na lista que estarão na Copa do Mundo. Estêvão era cotado para estar no time de Carlo Ancelotti, mas se lesionou e acabou fora do Mundial.

Entre eles, Endrick e Estêvão já haivam sido indicados, mas não faturaram o prêmio. O atacante do Chelsea foi o único brasileiro entre os 20 finalistas no ano passado.