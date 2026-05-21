O Porto anunciou nesta quinta-feira (21) que optou por não renovar o contrato com o zagueiro brasileiro Thiago Silva, no clube português desde dezembro de 2025.

As partes haviam assinado um contrato até o fim da atual temporada europeia, com opção de renovação por mais um ano, que acabou não exercida pela agremiação lusa.

Durante sua curta passagem, o defensor de 41 anos participou da campanha do título do Campeonato Português, com o Porto voltando a levantar a taça do nacional após três temporadas.