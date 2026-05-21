O técnico do Egito, Hossam Hassan, divulgou a lista dos convocados para a Copa do Mundo, tendo como principal destaque o atacante Mohamed Salah, 33, artilheiro histórico da seleção com 65 gols e de saída do Liverpool.

A formação africana será a última adversária do Brasil em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, com duelo previsto para o dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, casa do Cleveland Browns, da NFL, em Cleveland.

Antes, a seleção de Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã, embarcando em seguida para os Estados Unidos.