O zagueiro Matheus Dória assinou na manhã desta quinta-feira (21) sua rescisão contratual com o São Paulo. A reportagem apurou que o jogador recebeu ofensas e ameaças nas redes sociais nas últimas horas. Mensagens ofensivas também foram enviadas no perfil de seus familiares. O defensor ficou profundamente abalado com a situação e comunicou à diretoria o desejo de deixar o elenco.

Além disso, Dória também lida com uma questão de saúde de um membro da família, o que deixou o jogador ainda mais chateado pelo episódio. O acordo foi fechado em um modelo de rescisão amigável, com o zagueiro abrindo mão dos valores que teria a receber até o final do contrato, anteriormente válido até dezembro de 2026.

A diretoria do São Paulo ofereceu suporte a Dória e tentou convencê-lo a permanecer, mas o desejo foi inúmeras vezes repetido pelo jogador, que chegou a se despedir dos companheiros na noite da última quarta-feira (20).