A cidade de Bom Jardim da Serra, na serra de Santa Catarina, registrou nesta quinta-feira (21) a menor temperatura do ano no estado. Os termômetros chegaram a -5,6°C às 3h, de acordo com a Epagri/Ciram, serviço estadual de meteorologia.

O amanhecer foi marcado por geada em vários pontos da cidade, com campos, jardins e estradas cobertos por uma camada branca fina de gelo. Nas cidades vizinhas de Urupema e Urubici, a mínima chegou a -5,2°C e -4,1°C, respectivamente.

Bom Jardim da Serra foi o município mais frio de Santa Catarina pelo segundo dia seguido, depois de marcar -4,2°C na quarta-feira (20).