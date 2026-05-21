O presidente Lula (PT) disse em uma reunião fechada na quarta-feira (20) que o Senado ainda aprovará o nome de Jorge Messias como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), relataram à reportagem participantes do encontro.

A reunião ocorreu no Palácio do Planalto com integrantes do governo e representantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

A fala foi feita em um momento em que o petista tentava demonstrar força junto ao Legislativo. Os prefeitos o cobravam sobre projetos que querem ver aprovados, e o petista disse que conseguiu aprovar em seu governo todos os projetos que precisou, ainda que com negociações de conteúdo.