A Polícia Federal investiga uma tentativa de retirada irregular do Brasil de uma criança recém-nascida, que teria como destino a Espanha.

Agentes da PF fizeram hoje a Operação Anjos da Guarda para apurar suspeita de tráfico de pessoas envolvendo o bebê. A corporação informou que a ação mira a possível saída irregular da recém-nascida do território nacional.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Armação dos Búzios (RJ). A ordem judicial foi direcionada a uma investigada e a uma mulher que, segundo a apuração, era responsável pela criança e a levaria para a Espanha.