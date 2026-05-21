O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) articula uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo assessores do pré-candidato à Presidência. A reportagem procurou a Casa Branca, mas ainda não obteve retorno sobre a possível viagem do parlamentar.

Os auxiliares do filho de Jair Bolsonaro dizem que a ida aos EUA está confirmada, mas que ainda não há uma data confirmada para o encontro. A informação sobre a viagem aparece menos de uma semana após o áudio de Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro ser revelado, no último dia 13, pelo site Intercept Brasil.

O senador enfrenta um momento crítico da pré-campanha, agravado após a revelação de que ele se encontrou pessoalmente com o ex-banqueiro quando este já usava tornozeleira eletrônica.