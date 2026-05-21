O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que seu governo nunca foi atrás da "lei Daniel Vorcaro" para financiar artista, em crítica às conversas entre o ex-banqueiro do Master e o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) que vieram à tona na última semana.

O petista defendeu a Lei Rouanet (que autoriza o financiamento privado para iniciativas culturais sob isenção de parte do Imposto de Renda), alvo frequente de ataques de bolsonaristas. "Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da 'lei Daniel Vorcaro' para financiar nenhum artista brasileiro", disse o presidente, em evento do setor cultural em Aracruz (ES).

O petista também disse, em referência ao episódio da última semana, que Flávio parecia ser "a pessoa mais santa" da família Bolsonaro.