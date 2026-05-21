O Paraguai virou um dos destinos preferenciais de brasileiros que buscam custo de vida menor, menos impostos e uma rotina considerada mais segura, mas a mudança exige cuidados que vão além da simples comparação entre salário mínimo e aluguel.

O Paraguai recebeu 18.071 pedidos de residência de estrangeiros de janeiro a março de 2026, uma alta de 85% em relação ao mesmo período de 2025. Os brasileiros lideraram a lista de residências concedidas no período, com 9.195 autorizações. Nas redes sociais, o país passou a ser chamado por alguns de "Nova Suíça" da América do Sul.

O salário mínimo no Paraguai é de 2.899.048 guaranis, o equivalente a cerca de R$ 2.351 pela cotação atual. No Brasil, por sua vez, o salário mínimo é de R$ 1.621 desde janeiro deste ano.