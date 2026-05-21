Uma segunda baleia foi encontrada morta em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, em menos de 48 horas.

A nova carcaça é de uma baleia-jubarte macho juvenil, com cerca de nove metros. O animal foi localizado em Balneário Campo Bom na manhã desta quinta-feira (21) e teve amostras de pele, tecidos e gordura coletadas para análise.

As equipes investigam se há relação com o encalhe de quarta-feira (20). Profissionais do Museu de Zoologia da Unesc fizeram os procedimentos no local, e a coordenadora do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, disse que o material vai indicar as possíveis causas da morte.