Uma nova infestação de ratos voltou a atingir a cidade de Bento Gonçalves (RS), na Serra Gaúcha.

Moradores relataram uma primeira manifestação generalizada entre fevereiro e março. Na ocasião, os bairros com denúncias registradas foram Santa Helena e Santa Rita. Imagens foram compartilhadas por moradores e políticos, como o vereador Moisés Scussel (MDB).

Agora, os ratos têm aparecido próximos à tradicional Vila Gastronômica, um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se de uma das regiões mais visitadas e movimentadas da região, com restaurantes, bares e espaços de convivência.