Um bebê de 1 ano e 3 meses foi baleado nas costas durante um tiroteio entre criminosos na comunidade das Casinhas, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (20). Um homem morreu e duas mulheres também ficaram feridas.

Segundo relatos de testemunhas e informações preliminares da investigação, criminosos armados em duas motocicletas passaram atirando em direção à comunidade Terra Nostra, área próxima ao Complexo da Pedreira. O menino estava no colo da bisavó no momento dos disparos e acabou atingido. Ela e uma outra mulher também foram baleadas nas pernas.

As duas receberam atendimento na UPA de Costa Barros e já tiveram alta. Já a criança, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde passou por cirurgia.