Uma frota de carros importados da influenciadora Deolane Bezerra foi apreendida nesta quinta-feira (21) em operação da Polícia Civil com o Ministério Público. O conjunto é avaliado em mais de R$ 8 milhões.

Deolane foi presa sob suspeita de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A lista de carros sequestrados judicialmente pela polícia inclui modelos como Range Rover, Cadillac Escalade e Mercedes-Benz AMG G63.

Alguns destes veículos, como o Cadillac Escalade, estão indisponíveis para o público brasileiro e só podem ser trazidos por meio de importadores independentes. O modelo é avaliado em mais de R$ 2,5 milhões.