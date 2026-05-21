O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, nesta quarta-feira (20), o motorista José Antonio Mamprim a 135 anos de prisão pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, em regime fechado. Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre os anos de 2012 e 2025 no município de Colina, no interior de São Paulo.

Mamprim operava como motorista de uma escola pública havia 30 anos de forma terceirizada. Segundo a sentença, o réu é culpado da prática de estupro e "repetidos estupros de vulneráveis contra seis meninas, incluindo uma com deficiência".

A reportagem não identificou a defesa atual dele. O caso está em segredo de Justiça.