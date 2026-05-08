08 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BELFORD ROXO

Bomba caseira explode em escola pública e fere 8 alunos

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/Facebook
Artefato teria sido levado por alunos e detonou no pátio da escola.
Artefato teria sido levado por alunos e detonou no pátio da escola.

Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou ao menos oito alunos feridos na manhã desta sexta-feira (8).

Explosão ocorreu no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca. O colégio fica na Rua Porto Sobrinho e liberou os estudantes após o incidente.

Artefato teria sido levado por alunos e detonou no pátio da escola. Ainda não se sabe se o ato foi acidental ou intencional.

Feridos têm entre 13 e 15 anos e foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo. O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

A Secretaria de Estado de Educação enviou equipes ao local após a explosão.

Comentários

Comentários