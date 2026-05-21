A 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que um homem acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa, após atear fogo nela em junho de 2025, não teve a intenção de matá-la.

Tribunal acolheu a tese da defesa de que o acusado, José Rodrigo Bandura, não tinha a intenção de matar a vítima. A defesa alegou que, logo após atear fogo contra a própria companheira, José se "arrependeu" do ato e agiu para ajudar a vítima a apagar as chamas.

Com a mudança na tipificação, José Rodrigo agora vai responder por lesão corporal grave, com pena mais branda que a de feminicídio. A decisão foi confirmada ao UOL pelo advogado do réu, Marcelo Jacomossi.