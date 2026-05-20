O bebê recém-nascido encontrado entre duas paredes de casas em Caaporã (PB) morreu nesta quarta-feira (20) após sofrer parada cardiorrespiratória.

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A criança foi localizada na terça-feira (19) no vão entre dois muros. Moradores ouviram um barulho semelhante a um miado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Para retirar o bebê, socorristas e moradores precisaram quebrar parte da parede.