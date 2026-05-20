O bebê recém-nascido encontrado entre duas paredes de casas em Caaporã (PB) morreu nesta quarta-feira (20) após sofrer parada cardiorrespiratória.
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A criança foi localizada na terça-feira (19) no vão entre dois muros. Moradores ouviram um barulho semelhante a um miado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Para retirar o bebê, socorristas e moradores precisaram quebrar parte da parede.
O menino ainda estava com o cordão umbilical e apresentava hipotermia e ferimentos pelo corpo. Após o resgate, ele foi levado de helicóptero para o Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa.
Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 17 anos confessou ter jogado o bebê no local logo após o parto. Ela relatou que escondeu a gravidez por medo da família e deu à luz sozinha durante a madrugada.
Os investigadores encontraram vestígios de sangue em cômodos da residência da jovem. De acordo com a polícia, o parto foi prematuro.
A adolescente vive em situação de vulnerabilidade social e ficará sob acompanhamento da Justiça da Infância e da Juventude.
Com informações do UOL.