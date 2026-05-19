19 de maio de 2026
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1º E 2º TURNOS

Pesquisa mostra Lula à frente de Flávio após caso 'Dark Horse'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agencia Senado e Agencia Brasil
No primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 34,3%.
No primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 34,3%.

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto em cenários de primeiro e segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro.

No primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 34,3%. Em abril, o senador registrava 39,7%, segundo o levantamento anterior do instituto.

No cenário de segundo turno, Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%. Na pesquisa anterior, os dois apareciam tecnicamente empatados.

A queda nas intenções de voto do senador ocorre após a divulgação de conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, 95,6% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do vazamento das mensagens, e 45,1% disseram que o episódio enfraqueceu muito a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

O levantamento ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

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