Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto em cenários de primeiro e segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro.

No primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 34,3%. Em abril, o senador registrava 39,7%, segundo o levantamento anterior do instituto.

No cenário de segundo turno, Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%. Na pesquisa anterior, os dois apareciam tecnicamente empatados.