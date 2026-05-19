19 de maio de 2026
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POR CAUSA DA EX

Homem ameaça 'matar todo mundo' e é preso com dinamite no sofá

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/PCGO
Homem foi denunciado por violência doméstica.
Homem foi denunciado por violência doméstica.

Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás suspeito de ameaçar a ex-companheira e manter drogas e uma dinamite escondidas dentro de um sofá. A prisão foi realizada por policiais da Polícia Civil de Goiás.

Segundo a investigação, a mãe da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Luziânia e denunciou episódios de violência doméstica, ameaças de morte e controle psicológico.

De acordo com o relato, dias antes da prisão o suspeito agrediu a mulher com tapas no rosto e afirmou que iria “matar todo mundo”.

A polícia informou que a vítima mudou de estado por medo de ser assassinada, mas continuou recebendo ameaças por mensagens enviadas aos familiares.

Durante a abordagem, os agentes afirmam que o homem jogou porções de drogas no chão. Já no apartamento, uma parte do entorpecente caiu de uma abertura no sofá onde ele estava sentado, levando os policiais a encontrarem mais drogas, balança de precisão, embalagens e dinheiro trocado escondidos no móvel.

O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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