Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás suspeito de ameaçar a ex-companheira e manter drogas e uma dinamite escondidas dentro de um sofá. A prisão foi realizada por policiais da Polícia Civil de Goiás.
Segundo a investigação, a mãe da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Luziânia e denunciou episódios de violência doméstica, ameaças de morte e controle psicológico.
De acordo com o relato, dias antes da prisão o suspeito agrediu a mulher com tapas no rosto e afirmou que iria “matar todo mundo”.
A polícia informou que a vítima mudou de estado por medo de ser assassinada, mas continuou recebendo ameaças por mensagens enviadas aos familiares.
Durante a abordagem, os agentes afirmam que o homem jogou porções de drogas no chão. Já no apartamento, uma parte do entorpecente caiu de uma abertura no sofá onde ele estava sentado, levando os policiais a encontrarem mais drogas, balança de precisão, embalagens e dinheiro trocado escondidos no móvel.
O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.