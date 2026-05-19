Um homem foi preso em Valparaíso de Goiás suspeito de ameaçar a ex-companheira e manter drogas e uma dinamite escondidas dentro de um sofá. A prisão foi realizada por policiais da Polícia Civil de Goiás.

Segundo a investigação, a mãe da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Luziânia e denunciou episódios de violência doméstica, ameaças de morte e controle psicológico.

De acordo com o relato, dias antes da prisão o suspeito agrediu a mulher com tapas no rosto e afirmou que iria “matar todo mundo”.