Após dez dias desaparecida, a cachorra Pandora foi encontrada presa dentro de uma parede no bairro Morro Alto, em Guarapuava, no Paraná. O resgate mobilizou moradores da região, que ouviram o animal chorando antes de encontrá-lo em um espaço oco, sem saída e cercado por tijolos.

Pandora é uma cadela comunitária conhecida na região e cuidada por moradores do bairro. Segundo relatos, ela estava em um buraco fechado de todos os lados e havia fezes no local.

Moradores ouviram os choros da cachorra vindos de dentro de uma parede e começaram a procurar a origem do som. Ao localizarem o ponto, conseguiram resgatar Pandora, que estava desaparecida havia cerca de dez dias.