O encontro ocorreu na casa de Vorcaro em São Paulo depois que o ex-banqueiro foi liberado da prisão por decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em novembro do ano passado, que determinou restrições como o uso de tornozeleira eletrônica.

O pré-candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, depois da primeira prisão do ex-banqueiro, no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada por Flávio nesta terça-feira (19).

Em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, Flávio afirmou que procurou Vorcaro para colocar "um ponto final nessa história" e relatou ter dito ao ex-banqueiro que, se tivesse sido avisado que a "situação era grave", ele teria procurado outro investidor para o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"No final de 2025, houve aquele áudio, que todos ouviram, em que eu peço uma luz, uma palavra final sobre o que ia acontecer. Estava em um grande risco de o filme ser encerrado. Seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte ele foi preso. Foi nesse momento que nós vimos ali que deu uma virada de chave, entedemos melhor que a situação era muito mais grave", disse na sede do PL, em Brasília.

Apesar de ter confirmado o encontro com Vorcaro, Flávio não respondeu quando foi questionado pela Folha de S.Paulo sobre por que não contou sobre a reunião com o dono do Master antes. O senador deixou a sede do PL sem responder às perguntas de jornalistas.