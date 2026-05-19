A pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a suspensão da divulgação da pesquisa Atlas/Bloomberg que mostra queda de seis pontos nas intenções de voto do pré-candidato à Presidência, em cenário de segundo turno contra o presidente Lula (PT).

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A pré-campanha afirma que o questionário da pesquisa "teria sido estruturado de forma a induzir gravemente uma percepção negativa sobre Flávio Bolsonaro". O bolsonarista sustenta ainda que a disposição das perguntas e temas, com "uso de associações entre o pré-candidato, Daniel Vorcaro e o Banco Master contaminam e induzem as respostas dos entrevistados".