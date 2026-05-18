O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (18), a lista dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
A cerimônia foi realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Os atletas convocados saem de uma pré-lista com 55 nomes escolhidos por Ancelotti. A relação dos escolhidos inclui seis goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes.
Veja a lista dos convocados
Goleiros:
Alison
Ederson
Everton
Defensores
Alexandro
Bremer
Danilo
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Ibáñez
Leo Pereira
Marquinhos
Wesley
Meio -campistas
Bruno Guimaraaes
Casemiro
Danilo
Fabinho
Lucas Paquetá
Atacantes
Endrik
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar
Rafinha
Rayan
Vinicius Jr.
Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio para iniciar a preparação para o Mundial.
Antes da estreia na Copa, o Brasil enfrenta o Panamá em amistoso no dia 31 de maio, no Maracanã. Depois, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito em Cleveland, em 6 de junho.
A estreia da Seleção na Copa do Mundo será em 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, em Nova Jérsei.