19 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COPA DO MUNDO

Ancelotti convoca seleção brasileira e inclui Neymar; veja lista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/YouTube/CBF
Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio
Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (18), a lista dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

A cerimônia foi realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Os atletas convocados saem de uma pré-lista com 55 nomes escolhidos por Ancelotti. A relação dos escolhidos inclui seis goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes.

Veja a lista dos convocados

Goleiros:

Alison
Ederson
Everton

Defensores

Alexandro
Bremer
Danilo
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Ibáñez
Leo Pereira
Marquinhos
Wesley

Meio -campistas

Bruno Guimaraaes
Casemiro
Danilo 
Fabinho
Lucas Paquetá

Atacantes

Endrik
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Neymar
Rafinha
Rayan
Vinicius Jr.

Após a convocação, os jogadores se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio para iniciar a preparação para o Mundial.

Antes da estreia na Copa, o Brasil enfrenta o Panamá em amistoso no dia 31 de maio, no Maracanã. Depois, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito em Cleveland, em 6 de junho.

A estreia da Seleção na Copa do Mundo será em 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, em Nova Jérsei.

Comentários

Comentários