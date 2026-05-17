Cinco pessoas morreram após um acidente na rodovia Lourival Lindouro de Faria (SP-344), em São João da Boa Vista (SP), na noite deste sábado (16). Quatro vítimas estavam no mesmo carro, que pegou fogo, e um dos ocupantes do outro veículo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Pouco depois das 19h, na altura do km 223, o motorista de um Nissan Kicks perdeu o controle da direção e entrou na contramão da rodovia, segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O carro bateu de frente com um Fiat Siena, que tinha cinco pessoas.

Os dois veículos capotaram. O Siena pegou fogo logo na sequência, próximo ao canteiro central, com as quatro rodas para cima. As quatro vítimas morreram no local, antes da chegada do resgate.