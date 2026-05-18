19 de maio de 2026
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COPA

Seleção repete goleiros em Copas pela primeira vez em 64 anos

Por Lucas Bombana | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Rafael Ribeiro/GCN
Weverton, do Grêmio, é a grande surpresa da lista para a Copa
Weverton, do Grêmio, é a grande surpresa da lista para a Copa

Com a surpreendente inclusão do goleiro Weverton, do Grêmio, pelo treinador italiano Carlo Ancelotti na lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), a seleção brasileira repetirá integralmente, pela primeira vez em 64 anos, os nomes de todos os seus arqueiros para a disputa do principal torneio de seleções.

Até então, a única vez em que o Brasil havia repetido os goleiros para a disputa do Mundial foi nas edições de 1958 e 1962, quando a seleção venceu seus dois primeiros títulos.

O titular Gilmar, primeiro no Corinthians e depois no Santos, e o reserva Castilho, do Fluminense, foram os jogadores convocados para o gol por Vicente Feola e Aymoré Moreira, respectivamente.

Correndo por fora na briga para entrar na relação do mister, que também conta com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe, o experiente guarda-metas de 38 anos debutou em Copas na edição do Qatar, em 2022.

Terceiro goleiro do time, ele chegou a entrar em campo na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, em jogo válido pelas oitavas de final, substituindo o titular Alisson faltando cerca de dez minutos para o fim da partida.

Ele superou a concorrência de nomes como do goleiro Bento, do Al Nassr, que atuou no último amistoso contra a Croácia, mas cometeu falhas recentes no Campeonato Saudita, e de Hugo Souza, do Corinthians, titular na derrota por 3 a 2 para o Japão --a primeira do Brasil para a seleção asiática.

Relação de goleiros convocados pela seleção brasileira em Copas do Mundo

1930

  • Joel (America)
  • Velloso (Fluminense)

1934

  • Germano (Flamengo)
  • Roberto Gomes Pedrosa (Botafogo)

1938

  • Walter (Flamengo)
  • Batatais (Fluminense)

1950

  • Barbosa (Vasco)
  • Castilho (Fluminense)

1954

  • Castilho (Fluminense)
  • Veludo (Fluminense)
  • Cabeção (Corinthians)

1958

  • Gilmar (Corinthians)
  • Castilho (Fluminense)

1962

  • Gilmar (Santos)
  • Castilho (Fluminense)

1966

  • Gilmar (Santos)
  • Manga (Botafogo)

1970

  • Félix (Fluminense)
  • Ado (Corinthians)
  • Leão (Palmeiras)

1974

  • Leão (Palmeiras)
  • Valdir Peres (São Paulo)
  • Renato (Flamengo)

1978

  • Leão (Palmeiras)
  • Valdir Peres (São Paulo)
  • Carlos (Ponte Preta)

1982

  • Valdir Peres (São Paulo)
  • Paulo Sérgio (Botafogo)
  • Carlos (Ponte Preta)

1986

  • Leão (Palmeiras)
  • Carlos (Corinthians)
  • Paulo Victor (Fluminense)

1990

  • Taffarel (Internacional)
  • Zé Carlos (Flamengo)
  • Acácio (Vasco)

1994

  • Taffarel (Reggiana)
  • Zetti (São Paulo)
  • Gilmar Rinaldi (Flamengo)

1998

  • Taffarel (Atlético-MG)
  • Dida (Cruzeiro)
  • Carlos Germano (Vasco)

2002

  • Marcos (Palmeiras)
  • Dida (Corinthians)
  • Rogério Ceni (São Paulo)

2006

  • Júlio César (Inter de Milão)
  • Dida (Milan)
  • Rogério Ceni (São Paulo)

2010

  • Júlio César (Inter de Milão)
  • Doni (Roma)
  • Gomes (Tottenham)

2014

  • Júlio César (Toronto FC)
  • Victor (Atlético-MG)
  • Jefferson (Botafogo)

2018

  • Alisson (Liverpool)
  • Cássio (Corinthians)
  • Ederson (Manchester City)

2022

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Manchester City)
  • Weverton (Palmeiras)

2026

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

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