Seleção repete goleiros em Copas pela primeira vez em 64 anos
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Com a surpreendente inclusão do goleiro Weverton, do Grêmio, pelo treinador italiano Carlo Ancelotti na lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), a seleção brasileira repetirá integralmente, pela primeira vez em 64 anos, os nomes de todos os seus arqueiros para a disputa do principal torneio de seleções.
Até então, a única vez em que o Brasil havia repetido os goleiros para a disputa do Mundial foi nas edições de 1958 e 1962, quando a seleção venceu seus dois primeiros títulos.
O titular Gilmar, primeiro no Corinthians e depois no Santos, e o reserva Castilho, do Fluminense, foram os jogadores convocados para o gol por Vicente Feola e Aymoré Moreira, respectivamente.
Correndo por fora na briga para entrar na relação do mister, que também conta com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe, o experiente guarda-metas de 38 anos debutou em Copas na edição do Qatar, em 2022.
Terceiro goleiro do time, ele chegou a entrar em campo na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, em jogo válido pelas oitavas de final, substituindo o titular Alisson faltando cerca de dez minutos para o fim da partida.
Ele superou a concorrência de nomes como do goleiro Bento, do Al Nassr, que atuou no último amistoso contra a Croácia, mas cometeu falhas recentes no Campeonato Saudita, e de Hugo Souza, do Corinthians, titular na derrota por 3 a 2 para o Japão --a primeira do Brasil para a seleção asiática.
Relação de goleiros convocados pela seleção brasileira em Copas do Mundo
1930
- Joel (America)
- Velloso (Fluminense)
1934
- Germano (Flamengo)
- Roberto Gomes Pedrosa (Botafogo)
1938
- Walter (Flamengo)
- Batatais (Fluminense)
1950
- Barbosa (Vasco)
- Castilho (Fluminense)
1954
- Castilho (Fluminense)
- Veludo (Fluminense)
- Cabeção (Corinthians)
1958
- Gilmar (Corinthians)
- Castilho (Fluminense)
1962
- Gilmar (Santos)
- Castilho (Fluminense)
1966
- Gilmar (Santos)
- Manga (Botafogo)
1970
- Félix (Fluminense)
- Ado (Corinthians)
- Leão (Palmeiras)
1974
- Leão (Palmeiras)
- Valdir Peres (São Paulo)
- Renato (Flamengo)
1978
- Leão (Palmeiras)
- Valdir Peres (São Paulo)
- Carlos (Ponte Preta)
1982
- Valdir Peres (São Paulo)
- Paulo Sérgio (Botafogo)
- Carlos (Ponte Preta)
1986
- Leão (Palmeiras)
- Carlos (Corinthians)
- Paulo Victor (Fluminense)
1990
- Taffarel (Internacional)
- Zé Carlos (Flamengo)
- Acácio (Vasco)
1994
- Taffarel (Reggiana)
- Zetti (São Paulo)
- Gilmar Rinaldi (Flamengo)
1998
- Taffarel (Atlético-MG)
- Dida (Cruzeiro)
- Carlos Germano (Vasco)
2002
- Marcos (Palmeiras)
- Dida (Corinthians)
- Rogério Ceni (São Paulo)
2006
- Júlio César (Inter de Milão)
- Dida (Milan)
- Rogério Ceni (São Paulo)
2010
- Júlio César (Inter de Milão)
- Doni (Roma)
- Gomes (Tottenham)
2014
- Júlio César (Toronto FC)
- Victor (Atlético-MG)
- Jefferson (Botafogo)
2018
- Alisson (Liverpool)
- Cássio (Corinthians)
- Ederson (Manchester City)
2022
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Manchester City)
- Weverton (Palmeiras)
2026
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)