Com a surpreendente inclusão do goleiro Weverton, do Grêmio, pelo treinador italiano Carlo Ancelotti na lista de convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), a seleção brasileira repetirá integralmente, pela primeira vez em 64 anos, os nomes de todos os seus arqueiros para a disputa do principal torneio de seleções.

Até então, a única vez em que o Brasil havia repetido os goleiros para a disputa do Mundial foi nas edições de 1958 e 1962, quando a seleção venceu seus dois primeiros títulos.

O titular Gilmar, primeiro no Corinthians e depois no Santos, e o reserva Castilho, do Fluminense, foram os jogadores convocados para o gol por Vicente Feola e Aymoré Moreira, respectivamente.