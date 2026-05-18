Nos minutos que se seguiram ao anúncio da lista de 26 convocados da seleção brasileira pelo treinador Carlo Ancelotti, uma série de jogadores incluídos na relação foi às redes sociais para celebrar a convocação.

"Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou para minha segunda", escreveu Vinicius Junior em publicação no Instagram.

O carioca de 25 anos disputou sua primeira Copa em 2022, no Qatar. Em quatro jogos, marcou um gol, na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e distribuiu duas assistências. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final, na disputa de pênaltis, contra a Croácia.