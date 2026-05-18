O MEC (Ministério da Educação) anunciou nesta segunda-feira (18) que estudantes do último ano do ensino médio da rede pública terão inscrição automática do Enem -a data de início da medida, porém, não foi informado. Além disso, os locais de aplicação do exame nacional aumentarão em cerca de 10 mil escolas.

As medidas anunciadas foram publicadas no Diário Oficial da União, que estabelece normas complementares para a execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Segundo a pasta, a política abrange o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e o próprio exame do ensino médio.

De acordo com o MEC, a inscrição automática de alunos de escolas públicas e o aumento dos locais em cerca de 10 mil escolas têm como objetivo aumentar a participação dos estudantes na prova, que será incorporada à avaliação da educação básica.