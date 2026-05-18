O Morro do Careca, principal cartão-postal de Natal, amanheceu nesta segunda-feira (18) com a sigla SDC escrita na areia. As letras fazem referência ao Sindicato do Crime, principal facção criminosa do Rio Grande do Norte.

O morro está situado na praia de Ponta Negra, na zona sul. A facção surgiu em 2013 após dissidências do PCC (Primeiro Comando da Capital) dentro do sistema prisional potiguar e já manteve aliança com o CV (Comando Vermelho).

A facção ganhou projeção nacional após a onda de ataques registrada em março de 2023 no estado. Na ocasião, ônibus, prédios públicos, bases policiais e veículos foram incendiados em dezenas de cidades do Rio Grande do Norte.