A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou nesta segunda-feira (18) um pedido da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, para suspender o julgamento do caso Henry Borel, marcado para a próxima segunda-feira (25), no 2º Tribunal do Júri.

Os advogados pediam acesso integral ao conteúdo de um notebook apreendido durante as investigações. "É um absurdo que ainda tentem escolher os materiais a que podemos ter acesso, violando diversos princípios de um processo penal justo e democrático", afirmou o advogado Rodrigo Faucz, que representa Jairinho.

Na decisão, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto afirmou que não identificou "manifesta ilegalidade ou urgência" que justificasse a suspensão do júri. O magistrado também apontou que o acesso ao material foi negado anteriormente por impedimento físico relacionado à deterioração do equipamento.