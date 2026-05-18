Carlo Ancelotti considerou diversos fatores para convocar Neymar para a Copa do Mundo e, entre eles, destacou a experiência do jogador. O italiano, no entanto, disse que o camisa 10 não tem vaga garantida na equipe titular e terá de brigar por seu espaço.

"Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se tem boa condição física e mental para estar no time titular", afirmou o treinador.

"Acho que é importante não fixar toda a expectativa em um jogador. Cada um tem que colocar as próprias qualidades para ajudar a seleção a ganhar a Copa", acrescentou o comandante.