O Governo de Santa Catarina anunciou nesta segunda-feira (18) um decreto que colocou todos os 295 municípios sob estado de alerta climático por no mínimo 180 dias.

A justificativa é a aproximação do fenômeno El Niño, que deve elevar o risco de chuvas intensas, enchentes e outros eventos climáticos extremos na região Sul do Brasil a partir de junho.

Segundo o governador Jorginho Mello (PL), que sancionou o texto na sede da Defesa Civil em Florianópolis, o decreto tem caráter preventivo.