O governo interino do Rio de Janeiro exonerou quase 40 servidores da Secretaria Estadual de Fazenda após a operação “Sem Refino”, da Polícia Federal, que investiga suposto favorecimento à refinaria Refit durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro.

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As exonerações atingem cargos de chefia e funções estratégicas da Receita Estadual e foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira (18).