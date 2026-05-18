A cinebiografia Michael arrecadou mais de US$ 700 milhões em bilheteria mundial e assumiu a segunda posição entre os filmes de maior faturamento de 2026, segundo dados do Box Office Mojo.

O longa sobre Michael Jackson fica atrás apenas de Super Mario Galaxy, que soma US$ 964,1 milhões. A produção também superou títulos como Devoradores de Estrelas, O Diabo Veste Prada 2 e Cara de Um, Focinho de Outro.

Com orçamento estimado em US$ 200 milhões, “Michael” registrou a melhor estreia já alcançada por uma cinebiografia e entrou para a lista dos filmes mais caros do gênero.