19 de maio de 2026
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CINEMA

'Michael' ultrapassa US$700 mi e vira 2ª maior bilheteria de 2026

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@michaelmovie/Instagram
Com orçamento estimado em US$ 200 milhões, “Michael” registrou a melhor estreia já alcançada por uma cinebiografia.
Com orçamento estimado em US$ 200 milhões, “Michael” registrou a melhor estreia já alcançada por uma cinebiografia.

A cinebiografia Michael arrecadou mais de US$ 700 milhões em bilheteria mundial e assumiu a segunda posição entre os filmes de maior faturamento de 2026, segundo dados do Box Office Mojo.

O longa sobre Michael Jackson fica atrás apenas de Super Mario Galaxy, que soma US$ 964,1 milhões. A produção também superou títulos como Devoradores de Estrelas, O Diabo Veste Prada 2 e Cara de Um, Focinho de Outro.

Com orçamento estimado em US$ 200 milhões, “Michael” registrou a melhor estreia já alcançada por uma cinebiografia e entrou para a lista dos filmes mais caros do gênero.

O filme acompanha a trajetória de Michael Jackson desde os tempos de Jackson Five até a consolidação do artista como um dos maiores nomes da música mundial.

O elenco conta com Juliano Valdi e Jaafar Jackson, que interpretam o cantor em diferentes fases da vida. Também participam Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller.

Com informações da CNN Brasil.

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