As autoridades das Maldivas localizaram nesta segunda-feira (18) os corpos de quatro mergulhadores italianos mortos no acidente considerado o pior já registrado no país. O quinto integrante do grupo teve o corpo recuperado na última quinta-feira (15). Durante as buscas, um socorrista também morreu.

Segundo o governo local, os mergulhadores desapareceram enquanto exploravam cavernas submarinas a cerca de 50 metros de profundidade no Atol de Vaavu, região conhecida por fortes correntes, túneis naturais e paredões submersos.

O sargento-major Mohamed Mahudhee, que participava da operação de resgate, morreu no sábado (16) após sofrer descompressão durante as buscas, classificadas pelas autoridades como de alto risco.