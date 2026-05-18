As autoridades das Maldivas localizaram nesta segunda-feira (18) os corpos de quatro mergulhadores italianos mortos no acidente considerado o pior já registrado no país. O quinto integrante do grupo teve o corpo recuperado na última quinta-feira (15). Durante as buscas, um socorrista também morreu.
Segundo o governo local, os mergulhadores desapareceram enquanto exploravam cavernas submarinas a cerca de 50 metros de profundidade no Atol de Vaavu, região conhecida por fortes correntes, túneis naturais e paredões submersos.
O sargento-major Mohamed Mahudhee, que participava da operação de resgate, morreu no sábado (16) após sofrer descompressão durante as buscas, classificadas pelas autoridades como de alto risco.
As vítimas italianas foram identificadas como Monica Montefalcone, professora associada de Ecologia da Universidade de Gênova; Giorgia Sommacal, estudante de Engenharia Biomédica; Muriel Oddenino di Poirino, pesquisadora de Turim; e os instrutores de mergulho Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.
De acordo com a agência italiana Ansa, a previsão é que dois corpos sejam retirados da caverna submarina na terça-feira (19) e os outros dois na quarta-feira (20).
As autoridades locais afirmam que a profundidade e as características da caverna dificultam a atuação até mesmo de equipes especializadas em resgate submarino. Três mergulhadores finlandeses especializados em cavernas participaram da operação.
O atol onde aconteceu o acidente fica a 65 quilômetros da capital Malé e é conhecido por atrair turistas interessados em mergulho recreativo e observação da vida marinha.
Com informações da agência Ansa.