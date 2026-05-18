19 de maio de 2026
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DENTRO DE CASA

TV explode, provoca incêndio e mata mulher de 45 anos

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Street View
Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores.
Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores.

Uma mulher de 45 anos morreu após um televisor explodir e provocar um incêndio em uma casa em Ibirité (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

Leia também: 3 dias após explosão, obra da Sabesp tem novo vazamento de gás

O acidente aconteceu pouco antes das 14h numa residência do bairro Palmares. Ao Corpo de Bombeiros, foi informado que as chamas começaram depois da explosão do aparelho.

Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores. Os militares verificaram o risco do fogo voltar e orientaram as pessoas que estavam no imóvel.

Vítima ficou gravemente ferida por causa da explosão e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No momento do atendimento, ela apresentava sinais vitais e foi levada ao Hospital João 23, em Belo Horizonte.

Mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia na casa. A investigação deve apontar nos próximos dias se a explosão da televisão foi, de fato, a causa do incêndio.

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