TV explode, provoca incêndio e mata mulher de 45 anos
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Uma mulher de 45 anos morreu após um televisor explodir e provocar um incêndio em uma casa em Ibirité (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.
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O acidente aconteceu pouco antes das 14h numa residência do bairro Palmares. Ao Corpo de Bombeiros, foi informado que as chamas começaram depois da explosão do aparelho.
Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores. Os militares verificaram o risco do fogo voltar e orientaram as pessoas que estavam no imóvel.
Vítima ficou gravemente ferida por causa da explosão e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No momento do atendimento, ela apresentava sinais vitais e foi levada ao Hospital João 23, em Belo Horizonte.
Mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos.
Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia na casa. A investigação deve apontar nos próximos dias se a explosão da televisão foi, de fato, a causa do incêndio.