O acidente aconteceu pouco antes das 14h numa residência do bairro Palmares. Ao Corpo de Bombeiros, foi informado que as chamas começaram depois da explosão do aparelho.

Uma mulher de 45 anos morreu após um televisor explodir e provocar um incêndio em uma casa em Ibirité (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores. Os militares verificaram o risco do fogo voltar e orientaram as pessoas que estavam no imóvel.

Vítima ficou gravemente ferida por causa da explosão e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No momento do atendimento, ela apresentava sinais vitais e foi levada ao Hospital João 23, em Belo Horizonte.

Mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos.