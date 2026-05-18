Um homem de 30 anos morreu afogado após salvar a esposa na Cachoeira do Escorregador, na zona rural de Buenópolis (MG).

A vítima, que não teve a identidade divulgada, se afogou em um poço com cerca de sete metros de profundidade. O acidente ocorreu no início da tarde do último sábado (16), por volta de 12h30, no balneário Cerca Nova.

Relatos de familiares e testemunhas apontam que o homem entrou na água ao perceber que a esposa se afogava. Ele conseguiu retirá-la do local, mas não conseguiu sair do poço e submergiu em seguida, segundo os bombeiros.