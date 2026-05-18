Pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo (17) mostra que 70% dos brasileiros avaliam que a relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional é marcada mais por confrontos do que por colaboração.
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Segundo o levantamento, 20% dos entrevistados enxergam mais cooperação entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Outros 2% afirmam não perceber nem confronto nem colaboração, enquanto 8% não souberam responder.
Entre os que veem mais embates entre governo e Congresso, 89% consideram a situação negativa para o país. Já entre os que apontam maior colaboração, 58% avaliam a relação como positiva.
O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.
A pesquisa também mediu a avaliação do trabalho de deputados e senadores. Para 37% dos entrevistados, o desempenho do Congresso é ruim ou péssimo. Outros 43% classificaram como regular e 15% avaliaram como bom ou ótimo. Já 5% não souberam responder.
O resultado do levantamento coincide com os atritos recentes entre governo e Congresso, incluindo a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a derrubada de vetos presidenciais relacionados ao projeto da Dosimetria.