Pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo (17) mostra que 70% dos brasileiros avaliam que a relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional é marcada mais por confrontos do que por colaboração.

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Segundo o levantamento, 20% dos entrevistados enxergam mais cooperação entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Outros 2% afirmam não perceber nem confronto nem colaboração, enquanto 8% não souberam responder.