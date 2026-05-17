Um caminhão-tanque perdeu o controle, bateu na mureta de proteção e invadiu a pista contrária da BR-116, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, neste domingo (17). O acidente foi registrado por câmeras da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, com placas de Campo Bom, tentou desviar de outro automóvel antes de atingir a divisão da rodovia, próximo ao acesso da ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido Porto Alegre–Novo Hamburgo.

Com o impacto, blocos de concreto da mureta atingiram um Fiat Cronos que trafegava na pista oposta. Os ocupantes do carro não ficaram feridos e houve apenas danos materiais.