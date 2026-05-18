A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Revelare para investigar a atuação de um grupo neonazista nas cidades de Porto Alegre e Canoas. Um homem foi preso por apologia ao nazismo.
Segundo a corporação, a ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI) e contou com a participação de 20 policiais no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais e adesivos com QR Codes espalhados em locais públicos para direcionar pessoas a grupos de mensagens, em que eram divulgadas ideologias extremistas e recrutados novos integrantes.
A polícia informou ainda que os investigados mantinham uma estrutura de arrecadação financeira por meio de chaves Pix e comercializavam desenhos com conteúdo extremista pela internet para financiar as atividades do grupo. Os alvos da operação não possuem antecedentes criminais.
Durante as buscas, os agentes apreenderam um taco de beisebol com arame farpado, aparelho de choque de segurança pessoal, desenhos neonazistas, máscaras, livros sobre nazismo, roupas táticas e militares, vestimentas associadas a grupos extremistas e celulares.