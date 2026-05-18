A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Revelare para investigar a atuação de um grupo neonazista nas cidades de Porto Alegre e Canoas. Um homem foi preso por apologia ao nazismo.

Segundo a corporação, a ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI) e contou com a participação de 20 policiais no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais e adesivos com QR Codes espalhados em locais públicos para direcionar pessoas a grupos de mensagens, em que eram divulgadas ideologias extremistas e recrutados novos integrantes.