Supermercados relatam prejuízos após clientes retirarem figurinhas promocionais da Copa do Mundo de rótulos de refrigerantes sem comprar os produtos. Câmeras de segurança flagraram pessoas violando embalagens em lojas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Sem os rótulos, as garrafas precisam ser descartadas, já que perdem informações obrigatórias, como validade e composição. Para evitar perdas, alguns estabelecimentos passaram a esconder os produtos ou reforçar as embalagens com fita adesiva.

Segundo a Abrappe, a prática pode impactar os custos dos supermercados e refletir nos preços ao consumidor.