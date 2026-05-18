O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o empresário Saul Klein por favorecimento da prostituição, exploração sexual de vulnerável e tráfico de pessoas. O processo tramita em segredo de Justiça.

A decisão foi tomada na última segunda-feira (11). Em nota conjunta, os advogados Alberto Toron e Luiza Oliver afirmaram que a Justiça rejeitou acusações de estupro, cárcere privado e redução à condição análoga à escravidão.

A defesa sustenta que as relações mantidas entre as partes ocorreram de forma “livre e consensual”, dentro de uma dinâmica conhecida como “sugar daddy” e “sugar baby”. Segundo os advogados, o tema será discutido durante a instrução processual.